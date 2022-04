Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson: baisse de 16,8% du bénéfice par action information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 12:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une croissance totale des ventes de 5% à 23,4 milliards de dollars au 1er trimestre 2022, avec une croissance opérationnelle de 7,7 % et une croissance opérationnelle ajustée de 7,9 %.



Le bénéfice par action s'inscrit à 1,93 $ en baisse de 16,8% et le bénéfice ajusté par action est de 2,67 $.



La société maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022 en ce qui concerne le bénéfice opérationnel ajusté par action et les ventes opérationnelles de base de l'entreprise.



' Compte tenu de l'excédent de l'offre mondiale et de l'incertitude de la demande, la Société suspend ses prévisions de ventes de vaccins contre la COVID-19, sans incidence sur les prévisions de bénéfice opérationnel ajusté par action ' indique le groupe.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -1.13%