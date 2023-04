Johnson & Johnson attendu en hausse après le règlement du litige sur son talc

(AOF) - Johnson & Johnson est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé hier un règlement du litige sur son talc accusé de provoquer des cancers . La biotech a accepté de verser 8,9 milliards de dollars, payables sur 25 ans, pour résoudre toutes les réclamations actuelles et futures relatives au talc, soit 6,9 milliards de dollars de plus que les 2 milliards de dollars précédemment engagés. Sa filiale LTL a également obtenu des engagements de la part de plus de 60 000 plaignants actuels pour soutenir une résolution globale du litige.

Il est important de noter selon Johnson & Johnson que ce règlement ne constitue pas un aveu de faute, ni une indication que la société a modifié sa position historique selon laquelle ses produits à base de talc sont sûrs.

