Johnson & Johnson: approbation en cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé Rybrevant associé à Lazcluze pour le traitement de première ligne des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec mutation de l'EGFR.



Cette approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase 3 MARIPOSA montrant que cette combinaison réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 30% par rapport à l'osimertinib, avec une durée médiane de réponse de neuf mois plus longue.



Elle devient ainsi le premier et seul schéma thérapeutique combiné multicible, sans chimiothérapie, dont la supériorité à l'osimertinib a été démontrée et approuvé pour le traitement en première ligne du CPNPC avec mutation de l'EGFR.



'Le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer dans le monde, entraînant 1,8 million de décès chaque année, le CPNPC représentant 80 à 85% de tous les cas', rappelle le groupe de santé.





