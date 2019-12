Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : annonce plusieurs nominations Cercle Finance • 06/12/2019 à 14:59









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce la nomination d'Hubert Joly au poste de président du conseil d'administration de Best Buy, afin que ce dernier puisse apporter ses 'informations stratégiques' à la société, a annoncé le géant américain de la santé. J & J a également annoncé la nomination de Mark Weinberger, ancien président du conseil et chef de la direction du cabinet d'experts-comptables EY, à son conseil d'administration. Hubert Joly a été président d'un détaillant américain de produits électroniques de 2012 à 2019. Mark Weinberger a travaillé au département américain du Trésor sous la présidence de George W. Bush, et à l'administration américaine de la sécurité sociale sous le président Clinton.

