Johnson & Johnson: acquisition de V-Wave

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de V-Wave Ltd, une société non cotée et axée sur le développement d'options de traitement innovantes pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque.



Le groupe de santé versera un paiement initial de 600 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, avec la possibilité de paiements d'étapes réglementaires et commerciaux supplémentaires pouvant atteindre environ 1,1 milliard.



Cette acquisition doit renforcer la position de Johnson & Johnson MedTech dans le traitement des maladies cardiovasculaires, et accélérer encore sa transformation vers des marchés à croissance élevée et à fortes opportunités.



La transaction devrait être finalisée avant la fin de 2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions habituelles. Johnson & Johnson en attend un effet dilutif sur son BPA ajusté d'environ 0,24 dollar en 2024 et d'environ 0,06 dollar en 2025.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 159,60 USD NYSE 0,00%