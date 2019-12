Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : acquisition de Taris Biomedical Cercle Finance • 23/12/2019 à 12:27









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce l'acquisition de Taris Biomedical, une société américaine de biotechnologie spécialisée dans le développement d'un nouveau système d'administration de médicaments, alors que le géant de la santé fait son entrée sur le marché des technologies médicales. Le produit phare de la société privée qui est au stade clinique, TAR-200, comprend un dispositif d'administration de médicaments à base de silicone qui permet la libération continue de médicaments dans la vessie pour le traitement de maladies telles que le cancer. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.45%