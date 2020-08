Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : acquisition de Momenta Cercle Finance • 19/08/2020 à 13:48









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce un accord définitif pour acquérir Momenta Pharmaceuticals, société qui découvre et développe de nouvelles thérapies pour maladies à médiation immunitaire, dans une transaction en numéraire pour environ 6,5 milliards de dollars. Le géant de la santé va lancer une offre sur l'ensemble des actions Momenta à un prix unitaire de 52,5 dollars. La finalisation, soumise notamment à l'apport d'une majorité d'actions et aux autres conditions usuelles, devrait intervenir au second semestre 2020.

