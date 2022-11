Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson: accord pour acquérir Abiomed information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir conclu un accord pour acquérir Abiomed, 'chef de file mondial des technologies révolutionnaires de soutien cardiaque, pulmonaire et rénal', pour une valeur d'entreprise d'environ 16,6 milliards de dollars, trésorerie comprise.



Le groupe de santé va lancer une OPA sur toutes les actions en circulation d'Abiomed, pour un paiement initial de 380 dollars par action, ainsi qu'un CVR donnant droit à jusqu'à 35 dollars par action si certaines étapes commerciales et cliniques sont atteintes.



Sous réserve de l'apport à l'OPA d'une majorité des actions Abiomed, ainsi que des approbations réglementaires applicables et des autres conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2023.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.52%