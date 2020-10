Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : accord avec l'UE pour des doses de vaccin Cercle Finance • 08/10/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que la Commission européenne a approuvé un accord d'achat en avance par lequel sa filiale Janssen fournira 200 millions de doses de son vaccin expérimental contre la Covid-19 après son autorisation par les régulateurs. Selon ce contrat qui conclut des discussions exploratoires avec la Commission, les Etats membres de l'Union européenne disposent aussi d'une option pour s'assurer jusqu'à 200 millions de doses supplémentaires. Par ailleurs, dans le cadre de son engagement contre la pandémie, le groupe de santé prévoit d'allouer jusqu'à 500 millions de doses à des pays à plus faibles revenus, à livrer à partir du milieu de l'année prochaine.

