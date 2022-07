Johnson & Johnson abaisse ses perspectives de bénéfice ajusté pour 2022

(AOF) - Le laboratoire américain Johnson & Johnson a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes même si la hausse du dollar américain face aux autres devises a affecté ses ventes et ses prévisions annuelles. Pour le deuxième trimestre seulement, le bénéfice net de Johnson & Johnson a reculé de 23% à 4,8 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est élevé à 2,59 dollars, ce qui est un peu au-dessus des attentes des analystes.

D'avril à juin, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars américains, ce qui représente une hausse de 3% et ressort au-dessus des prévisions des analystes.

Mais hors impact des taux de change, il a augmenté de 8%, indique Johnson & Johnson dans un communiqué. Pour l'ensemble de l'année, en incluant les évolutions des devises, l'entreprise prévoit désormais une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 2,1% et 3,1% contre de 3,8% à 4,8% auparavant.

Le groupe a aussi abaissé sa prévision de bénéfice ajusté par action, désormais attendu entre 10 et 10,10 dollars contre de 10,15 à 10,35 dollars auparavant.

L'entreprise met en avant "le renforcement du dollar" pour justifier l'abaissement de ses prévisions, en particulier face à l'euro, tombé à son plus bas en vingt ans face au billet vert.

L'action prenait 0,3% dans les échanges électroniques sur la bourse new-yorkaise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.