Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Controls : relèvement d'objectifs annuels Cercle Finance • 17/02/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - Johnson Controls indique relever ses perspectives de BPA ajusté pour l'exercice 2021, à une fourchette cible allant désormais de 2,50 à 2,60 dollars, comparativement à la fourchette antérieure de 2,45 à 2,55 dollars. La marge d'EBITA du segment ajusté devrait maintenant augmenter de 60 à 90 points de base, contre une expansion de 40 à 60 points de base auparavant, les autres prévisions du groupe de technologies pour le bâtiment restant inchangées. Ce relèvement d'objectifs s'appuie sur des actions pluriannuelles détaillées ce jour qui 'permettront de réaliser des économies annualisées de 300 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice 2023 et d'améliorer progressivement les fondamentaux sous-jacents'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.