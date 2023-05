Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Controls: objectifs annuels resserrés en hausse information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Johnson Controls indique resserrer à la hausse ses objectifs de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, à entre 3,50 et 3,60 dollars, au lieu de 3,30 à 3,60 dollars en fourchette-cible précédente.



De même, le groupe de technologies pour le bâtiment anticipe désormais une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée de 100 à 120 points de base (et non plus de 90 à 100 pb), pour une croissance organique des revenus attendue aux environs de 10%.



Sur son deuxième trimestre comptable, Johnson Controls a vu son BPA ajusté s'accroitre de 19% à 0,75 dollar, pour des revenus en hausse de 10% à 6,7 milliards (+13% en organique), le groupe revendiquant en outre un carnet de commandes record de 11,7 milliards.





