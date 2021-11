Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Controls : le titre progresse après les résultats information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,2% à la Bourse de News York. Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 90 $ après la publication des résultats du groupe. L'analyste estime que Johnson Controls a publié des résultats qui sont dans l'ensemble conformes aux attentes et a fourni des prévisions pour l'exercice 2022 qui se rapprochent du consensus. ' Les résultats sont liés à la forte dynamique des activités de rénovation et les nouvelles constructions, ce qui devrait stimuler la demande jusqu'en 2022 ' indique le bureau d'analyses. ' Malgré l'inflation record des matières premières, la société a été positive en termes de prix/coûts au cours du trimestre et prévoit que cela se poursuive au cours de l'exercice 2022 ' rajoute Jefferies.

