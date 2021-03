Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Controls : hausse du dividende et rachats d'actions Cercle Finance • 11/03/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - Johnson Controls International annonce que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de son dividende annuel en numéraire à 1,08 dollar par action, contre 1,04 dollar auparavant, ce qui représente un ratio de distribution d'environ 42%. Cette augmentation entrera en vigueur à compter du versement d'un dividende de 0,27 dollar par action au deuxième trimestre, qui sera payable le 16 avril aux actionnaires qui seront inscrits à la clôture du 22 mars. Le conseil a aussi augmenté l'autorisation de rachat d'actions de quatre milliards de dollars, s'ajoutant aux deux milliards de dollars restants à la fin du premier trimestre comptable en vertu de l'autorisation approuvée en 2019.

