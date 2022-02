Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Controls: début d'exercice vigoureux information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Johnson Controls publie un BPA ajusté en croissance de 26% à 54 cents au titre des trois premiers mois de son exercice 2021-22, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,4 point à 9,2% pour des revenus en hausse de 10% à 5,9 milliards (+8% en organique).



'Nous connaissons un début d'année vigoureux, réalisant de fortes commandes, ventes et rentabilité sur le trimestre, en dépit d'un environnement opérationnel toujours difficile', souligne son PDG George Oliver.



Johnson Controls confirme anticiper, pour son année comptable 2021-22, un BPA ajusté dans une fourchette cible allant de 3,22 à 3,32 dollars, ce qui représente une progression de 22 à 25% par rapport à l'exercice précédent.





