Johnson Controls : croissance de 16% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Johnson Controls publie un BPA ajusté en croissance de 16% à 88 cents au titre des trois derniers mois de son exercice 2020-21, avec une marge opérationnelle ajustée stable à 12,9% pour des revenus en hausse de 7% à 6,4 milliards (+5% en organique). 'Bien que les problèmes d'approvisionnement et d'inflation doivent continuer à court terme, nous sommes encouragés par le rythme de la demande sur nombre de nos marchés finaux et par nos carnets de commandes records', indique le PDG George Oliver. Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté en progression de 18% à 2,65 dollars, Johnson Controls déclare anticiper, pour son année comptable 2021-22, une fourchette cible allant de 3,22 à 3,32 dollars.

