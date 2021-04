Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Controls : accord pour l'acquisition de Silent-Aire Cercle Finance • 09/04/2021 à 13:05









(CercleFinance.com) - Johnson Controls annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Silent-Aire, un leader mondial du refroidissement des centres de données hyperscales et des solutions modulaires d'infrastructure critique. Cette transaction en espèces est évaluée à 870 millions de dollars, y compris un paiement initial d'environ 630 millions et des paiements supplémentaires à effectuer sous réserve de la réalisation de jalons après la finalisation. Basé à Edmonton, en Alberta, Silent-Aire compte environ 3000 employés dans le monde. Sous réserve de l'approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être close au troisième trimestre de l'exercice 2021.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.