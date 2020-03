Johnson atteint par le coronavirus, le Royaume-Uni se prépare à une vague de malades

le secrétaire britannique à la Santé Matt Hancock et Boris Johnson sur une capture vidéo du Parlement britannique, à Londres le 25 mars 2020 ( PRU / - )

Le chef du gouvernement britannique Boris Johnson et son ministre de la Santé ont annoncé vendredi être contaminés par le nouveau coronavirus, au moment où le Royaume-Uni se prépare à une vague gigantesque de patients dans ses hôpitaux.

La maladie Covid-19 a tué 759 personnes dans le pays, engagé dans une course contre la montre pour ouvrir des milliers de lits d'hôpitaux à temps pour éviter une submersion entraînant un scénario à l'italienne.

La maladie atteint désormais au plus haut sommet de l'Etat. Après le prince Charles, héritier de la couronne britannique, le Premier ministre conservateur de 55 ans a annoncé avoir été infecté, devenant le premier dirigeant d'une grande puissance à être infecté.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Boris Johnson a expliqué avoir développé de "légers symptômes" mais assuré qu'il continuerait de diriger la riposte du gouvernement à la pandémie. Il va rester confiné dans son appartement officiel à Downing Street pendant sept jours.

Début mars, Boris Johnson s'était vanté de continuer à "serrer la main à tout le monde", y compris dans un hôpital où se trouvaient des patients victimes du nouveau coronavirus.

Rapidement, plusieurs personnalités, le président du Conseil européen Charles Michel, ou le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ou encore le président américain Donald Trump lui ont adressé leurs voeux de rétablissement.

Le ministre de la Santé Matt Hancock a déclaré dans la foulée avoir été lui aussi testé positif, affirmant présenter également des "symptômes légers".

Présentant des symptômes "compatibles" avec le Covid-19 depuis jeudi soir, le chef des services sanitaires Chris Whitty, devenu pour les Britaniques un visage familier depuis le début de la crise, a annoncé vendredi sur Twitter qu'il s'isolait pour sept jours, mais "continuait à conseiller le gouvernement".

-Hôpitaux de campagne -

Le prince Charles le 4 mars 2020 à Londres ( POOL / Victoria Jones )

Avant le Premier ministre, le prince Charles, 71 ans et actuellement en Ecosse, avait été diagnostiqué positif.

Elizabeth II, 93 ans, se trouve, pour sa part, depuis le 19 mars au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

La reine est en "bonne santé", a assuré vendredi le palais de Buckingham. Elle a rencontré Boris Johnson pour la dernière fois le 11 mars, leurs deux derniers entretiens hebdomadaires ayant eu lieu au téléphone, et le prince Charles le 12.

La propagation du Covid-19 s'est accélérée ces derniers jours au Royaume-Uni, où les autorités ont recensé 181 morts en 24 heures. Le dernier bilan s'élève à 759 décès et 14.579 cas de contamination officiellement enregistrés, a annoncé vendredi le gouvernement qui a ordonné depuis mardi un confinement strict pour freiner la propagation du virus.

Le taux d'infection "double tous les trois ou quatre jours", a expliqué lors d'une conférence de presse le bras-droit de Boris Johnson, Michael Gove.

Selon les services de santé, 33.000 lits sont prêts dans les hôpitaux pour accueillir des patients atteints par le Covid-19.

Un hôpital de campagne doit être installé dans un parc des expositions à Londres et pourra accueillir jusqu'à 4.000 patients, et deux autres établissements de ce type doivent être mis sur pied à Manchester (Nord) et Birmingham (centre).

Des travaux ont été entrepris à l'aéroport de Birmingham pour aménager une morgue temporaire, capable, selon la presse britannique, d'accueillir jusqu'à 12.000 corps et située juste à côté du futur hôpital de campagne.

Le gouvernement veut également accélérer les tests pour que des personnels clés, au premier rang desquels médecins et infirmières qui seraient écartés en raison de doutes sur leur contamination, puissent retourner au front.

En dépit de la crise, la première réunion lundi de la commission mixte entre Londres et Bruxelles, sur l'application du traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est maintenue, mais se fera par vidéo-conférence, selon Downing street.

