Ford F.N a annoncé mardi que son vice-président John Lawler prendrait sa retraite à compter du 1er janvier, après plus de trois décennies passées au sein du constructeur automobile.
Voici quelques détails:
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M. Lawler a occupé le poste de directeur financier de Ford à partir de 2020, avant de devenir vice-président en 2024 , ses responsabilités portant principalement sur la stratégie, les partenariats, les alliances et le développement de l'entreprise
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Il avait auparavant occupé des postes financiers au sein de l'entreprise au Japon, en Europe et en Asie-Pacifique
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Ford a indiqué qu'il ne remplacerait pas le poste de vice-président.
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Les responsabilités actuelles de M. Lawler feront l'objet d'une transition à compter du 1er janvier, a ajouté l'entreprise
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