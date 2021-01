Joe Biden va durcir les conditions d'entrée sur le territoire américain

(AOF) - Le secteur aérien devrait évoluer à la baisse lors de l'ouverture de Wall Street. En effet, Joe Biden, le nouveau président américain, va annoncer ce lundi un durcissement des conditions d'entrée sur le territoire américain afin de freiner la propagation du Covid-19, et notamment des variants britannique et sud-africain. Seront concernés par cette interdiction d'entrée, la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus en Grande Bretagne, au Brésil, en Irlande, mais également dans une grande partie de l'Europe et en Afrique du Sud.