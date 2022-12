Jo Hambro CM : arrivée d'une responsable clientèle

(AOF) - Jo Hambro Capital Management a annoncé l'arrivée d'Anastasia Druais en qualité de responsable clientèle. Elle aura pour mission de renforcer le service clients, et d’appuyer le développement du marché Français et Benelux. Avant de rejoindre JOHCM, Anastasia Druais a travaillé chez LFIS Capital pendant près de 7 ans dans l’équipe service clients.

Titulaire d'un Master en Macroéconomie et Finance de l'Université Panthéon Assas (Paris II), elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas Investment Partners, Amundi Asset Management et Lyxor Asset Management en marketing et développement produits.