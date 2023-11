JO de Paris: Berluti habillera l'équipe de France lors des cérémonies d'ouverture

Dans le cadre du partenariat de LVMH avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, sa marque Berluti a annoncé jeudi qu'elle habillera "des pieds à la tête", l'équipe de France lors des cérémonies d'ouverture.

Dans l'atelier de la marque de luxe Berluti à Paris le 15 juin 2013. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

"La Maison Berluti a le plaisir de confirmer son engagement pour l’événement et annonce qu’elle habillera, des pieds à la tête, la délégation officielle de l’équipe de France lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui se dérouleront respectivement le 26 juillet et le 28 août 2024", annonce la marque dans un communiqué.

Les tenues seront révélées ultérieurement à l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024. La marque française, née à Paris en 1895 et davantage connue pour ses chaussures, réalisera 1.300 tenues.

"Je suis fier de lever le voile sur la contribution de Berluti qui a l’ambition, aux côtés de maisons comme Louis Vuitton ou Dior, de faire rimer élégance et performance lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", déclare Antoine Arnault, directeur général de Berluti, cité dans le communiqué.

Pour concevoir les tenues, Berluti travaille avec les équipes de Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, de David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif français, ainsi que celles de Tony Estanguet, président de Paris 2024, précise la marque.

Berluti fait partie des 75 marques du numéro un mondial du luxe, LVMH, qui a annoncé en juillet devenir partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, rejoignant ainsi le club des plus gros contributeurs comme les groupes Orange, EDF, BPCE, Sanofi et Carrefour.

Parmi les autres marques de LVMH, le joaillier Chaumet va dessiner les médailles olympiques et paralympiques qui seront réalisées par la Monnaie de Paris, les marques de Moët Hennessy (champagnes, vins, cognacs...) seront "partenaires hospitalité" et donc présentes dans les salons VIP et Sephora sera partenaire du relais de la Flamme.

Louis Vuitton et Dior dévoileront plus tard leurs engagements.