JO 2024: des hausses de prix astronomiques dans les hôtels parisiens (UFC Que Choisir)

L'association de consommateurs ajoute que 30% des hôtels proposant des chambres "exigeaient que l'on réserve au moins 2 nuitées" et "jusqu'à 5". Dans cette configuration, la nuit passe à 391 euros en moyenne. Le nombre moyen de nuitées imposées s'élevait à 3,4, ce qui fait monter le coût du séjour moyen à 2947 euros (867 euros la nuit en moyenne).

(AOF) - "Des tarifs olympiques" ! Une étude de l’UFC Que choisir rapporte que dans la perspective des JO de Paris, l’été prochain, les hôteliers de la capitale prévoient de fortement augmenter leurs prix. L’étude a été menée les 20 et 21 décembre sur les tarifs des chambres (2 adultes) pour la nuit du 26 au 27 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture, dans 80 établissements "sélectionnés de manière aléatoire" mais situés à proximité des festivités. Le prix moyen pratiqué pour cette nuit est de 1 033 euros, contre 317 euros pour celle du 12 au 13 juillet, "soit une hausse de 226 %".

