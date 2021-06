Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JM Smucker's : baisse de 26% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 03/06/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - JM Smucker's, groupe détenant notamment les cafés Folgers, publie au titre de son dernier trimestre 2020-21 un BPA ajusté en baisse de 26% à 1,89 dollar, dépassant toutefois le consensus de marché, pour des revenus en repli de 8% à 1,92 milliards. Affichant ainsi un BPA ajusté en croissance de 4% à 9,12 dollars pour des revenus en hausse de 3% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe agroalimentaire vise des fourchettes-cibles allant respectivement de 8,70 à 9,10 dollars et de -2 à -3% pour 2021-22.

Valeurs associées JM SMUCKER NYSE +1.97%