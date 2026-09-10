Jimmy Kimmel, de la chaîne ABC, affirme que l'interview d'un candidat au Sénat ne sera pas diffusée sur la chaîne

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Jimmy Kimmel, animateur d’une émission de débat diffusée en fin de soirée sur ABC, a déclaré que l’interview de James Talarico, candidat démocrate au Sénat, réalisée jeudi, sera diffusée sur YouTube et non lors de l’émission télévisée, invoquant des menaces de la Commission fédérale des communications (FCC).

En janvier, la FCC, dirigée par les républicains, a déclaré que les émissions de débat télévisées diffusées en journée et en fin de soirée n'étaient plus considérées comme des programmes d'information “authentiques”, exemptés des règles d'égalité de temps d'antenne qui les obligent à accorder du temps d'antenne aux points de vue des candidats adverses. Jimmy Kimmel a fait remarquer que, depuis des décennies, les émissions de débat avaient toute latitude pour interviewer des candidats politiques sans être soumises à ces règles.