Jeux vidéo : nouvelles mauvaises nouvelles en provenance de Chine

La semaine dernière, l'autorité chinoise de régulation a imposé aux entreprises de n'autoriser l'accès des mineurs à ces jeux que pendant une heure par jour, de 20h à 21h, les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés.

(AOF) - Les autorités de régulation chinoise ont convoqué des responsables de sociétés de jeux vidéo telles que Tencent et NetEase pour leur rappeler leurs obligations sociales et les dommages causés par la priorité donnée aux profits, rapporte Bloomberg. Par ailleurs, Pékin aurait suspendu l'autorisation de nouveaux jeux en ligne. Il s'agirait d'un nouveau tour de vis pour ce secteur.

