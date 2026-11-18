Une affiche publicitaire annonce la sortie prochaine du jeu vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI) dans une botique à Kuala Lumpur, le 18 novembre 2026 en Malaisie ( AFP / Mohd RASFAN )

Le très attendu "Grand Theft Auto VI", nouvel opus de la série à succès du développeur de jeux vidéo Rockstar Games, est officiellement lancé jeudi, marquant une nouvelle étape pour une saga dont les chiffres affolent les compteurs de l'industrie du jeu vidéo depuis ses débuts en 1997 :

480 millions

Le nombre de jeux vendus par la série depuis son lancement.

A lui seul, "GTA V", qui a connu un succès continu depuis sa sortie en 2013, atteint près de 235 millions d'unités écoulées, selon les résultats de Take-Two Interactive (maison mère de Rockstar) publiés lundi.

Édité sur trois générations de consoles (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One et PlayStation 5/XBOX Series) et PC, il se classe au 2e rang des jeux les plus vendus de l'histoire, derrière "Minecraft".

Particulièrement permissifs, les jeux GTA permettent aux joueurs d'incarner des hors-la-loi effectuant de multiples infractions dans une grande ville, au gré de courses-poursuites avec la police.

17

Le nombre de titres que comptera la saga avec la sortie de "GTA VI", en incluant les extensions et "GTA Online".

3

Le nombre de jours qu'il a fallu à "GTA V" pour dépasser le milliard de dollars de revenus en 2013, soit deux de moins que le film "Avengers : Endgame". Il est ainsi devenu le produit de divertissement à atteindre ce stade le plus vite, selon Take-Two Interactive.

212

C'est le poids, en gigaoctets, du téléchargement de "GTA VI", ce qui en fait l'un des jeux vidéo les plus volumineux à son lancement.

Cela représente plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures de téléchargement, selon la qualité de la connexion.

Pour laisser aux joueurs le temps de le récupérer et ne pas saturer les serveurs, Rockstar va rendre le téléchargement des données du jeu possible neuf jours avant sa sortie.

13

Le nombre d'années qui séparent la sortie de "GTA V", en septembre 2013, et celle du sixième opus le 19 novembre 2026.

Initialement prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de "GTA VI" a été décalée à fin mai, puis à novembre 2026.

A titre de comparaison, seize ans séparent la sortie du tout premier jeu de la saga et celle du dernier épisode en date, "GTA V".

6

Le nombre de personnages féminins jouables dans la série - présents dans le premier épisode sorti en 1997 et la version Game Boy Color de GTA 2 (2000) - avant l'arrivée de Lucia, l'un des personnages principaux de "GTA VI". Cela représente 11 % des protagonistes jouables, en incluant le dernier opus.

La part des femmes reste aussi très déséquilibrée parmi les autres personnages : environ 17 % des personnages importants non jouables et 21% des personnages plus secondaires, selon une analyse de l'AFP portant sur environ 3.500 personnages documentés par le site collaboratif Wiki GTA jusqu'à "GTA V".

20 %

Près d'un cinquième des femmes dans la série sont associées à un métier lié au sexe (prostituées, escorts, strip-teaseuses ou actrices de films X), parmi plus de 300 personnages féminins dont l'occupation est identifiable, selon la même analyse de l'AFP.

90

Le nombre de vidéos montrant des séquences de la phase de développement de "GTA VI" qui ont été volées et divulguées en ligne en 2022.

4.000

Le nombre d'articles écrits sur le jeu jusqu'en 2009, selon le Guinness World Records, qui l'a qualifié de "série de jeux vidéo la plus controversée au monde", une catégorie dont les commentateurs en ligne ont suggéré qu'elle avait été imaginée uniquement pour GTA.

75

Le nombre de kilomètres carrés de la carte de "GTA V", qui se déroule dans la ville fictive de Los Santos et ses environs.

Cette zone est de loin la plus grande de la série GTA, bien qu'elle soit éclipsée par d'autres jeux vidéo à monde ouvert.

Pour "GTA VI", Rockstar a promis une carte deux fois plus grande que son prédécesseur pour abriter la ville de Vice City et l’État fictif de Leonida.

861

Le nombre d'acteurs ayant participé au doublage de "GTA IV", selon l'édition 2009 du Guinness World Records. Les jeux de la saga ont fait appel à des voix de célébrités comme le rockeur Axl Rose, l'acteur Samuel L. Jackson ou le rappeur et acteur Ice-T.