"Le 19 novembre prochain, la sortie de Grand Theft Auto VI s'annonce comme le plus grand événement de l'année 2026 dans le jeu vidéo. Après les turbulences post-pandémie, le secteur, qui pèse plus de 200 milliards de dollars de revenus annuels (davantage que la musique et le cinéma réunis), compte sur ce rendez-vous pour retrouver de l'élan. Il s'agit d'un moment clé, mais pas d'une réponse à tout : la croissance reste plus modérée, plus inégale, et investir dans une entreprise en particulier est plus risqué qu'investir dans le secteur dans son ensemble", observe Moritz Henkel, product manager chez VanEck, gestionnaire d'actifs mondial.

GTA VI, l'effet "blockbuster" attendu par tout un secteur

GTA VI est le prochain volet de la série d'action-aventure en monde ouvert de Rockstar Games, éditée par Take-Two Interactive. La franchise existe depuis près de trois décennies et plusieurs générations ont grandi avec elle. Le dernier grand chapitre, GTA V, date de 2013 et reste joué aujourd'hui, mais les fans attendent avec impatience une nouvelle histoire. La première bande-annonce a été dévoilée en décembre 2023, la sortie a été repoussée à deux reprises et elle est désormais fixée au 19 novembre 2026.

"Par son ampleur, cette sortie est comparable à celle d'un blockbuster et représente un événement majeur pour l'industrie. Les analystes estiment qu'elle devrait éviter une stagnation des ventes de consoles en fin d'année. Beaucoup d'espoirs reposent ainsi sur cette seule sortie, à l'image d'un blockbuster estival qui remplit les salles de cinéma pendant des semaines", explique Moritz Henkel.

"Mais GTA VI ne concerne qu'un segment du marché, et plus de la moitié des dépenses du secteur sont désormais consacrées aux jeux mobiles. Le véritable espoir est que l'engouement suscité par cette sortie historique ramène vers le jeu vidéo des personnes de tous âges", précise l'expert.

Au-delà des superproductions à un milliard

On évoque pour GTA VI un budget compris entre 1 et 2 milliards de dollars et plus d'une décennie de production. Le jeu arrive 13 ans après son prédécesseur et son budget exact n'a pas été confirmé par l'éditeur. Les attentes sont très élevées : Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, les qualifie d'"à la fois excitantes et terrifiantes."

"GTA VI se situe au sommet d'une industrie dont les coûts varient fortement selon le lieu de production, le modèle économique et le studio. Aux Etats-Unis et au Canada, les budgets des grandes productions atteignent souvent plusieurs centaines de millions de dollars, et peu d'éditeurs peuvent financer de tels projets", relève Moritz Henkel.

Le secteur ne se limite pas aux jeux dits "triple A" : les développeurs indépendants, en petites équipes, conçoivent des jeux plus ciblés à un coût bien inférieur. A l'avenir, les nouvelles technologies et les outils d'IA pourraient aider l'ensemble de l'industrie en améliorant l'efficacité des équipes et en réduisant les coûts de développement.

Post-Covid : une croissance plus lente, mais des revenus plus récurrents

Après l'éclatement de la bulle Covid en 2022 et une phase de déprime marquée par de nombreux licenciements, l'industrie est de nouveau en croissance, mais à un rythme plus modéré et de manière inégale . La hausse des revenus repose désormais davantage sur la hausse des prix et les achats intégrés aux jeux (tenues, accès à de nouveaux niveaux) que sur l'arrivée de nouveaux joueurs. Les marges étant minces, l'échec d'un jeu a des conséquences réelles.

Plusieurs changements apparaissent durables :

- Le numérique devient la norme . Les jeux s'achètent désormais majoritairement en ligne. GTA VI est vendu sous forme de code de téléchargement plutôt que sur disque, et Sony vient d'annoncer la fin des jeux vidéo physiques sur PlayStation à partir de 2028.

- Les dépenses récurrentes prennent le pas . Les joueurs ne se contentent plus d'acheter le jeu : ils continuent d'y dépenser pour enrichir leur expérience, notamment via des achats " cosmétiques " (tenues, coiffures, armes, véhicules). Pour un nombre croissant de grands éditeurs, l'essentiel du chiffre d'affaires provient désormais de ces dépenses récurrentes et non de l'achat ponctuel du jeu.

Bourse : pourquoi miser sur le secteur plutôt que sur un seul éditeur

"Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser de nouveau au secteur. Déterminer le bon moment pour y entrer reste toutefois un exercice compliqué ; il est en revanche possible d'identifier opportunités et risques", comme le détaille Moritz Henkel :

- Des tendances de fond à l'échelle du marché : des générations qui ont grandi avec les jeux, la hausse des ventes numériques, l'arrivée de nouveaux joueurs sur les marchés émergents et le dynamisme du marché asiatique. Les investisseurs qui croient en ces tendances peuvent se positionner de manière diversifiée, via une stratégie axée sur le jeu vidéo et répartie entre de nombreuses entreprises et régions.

- Des risques plus marqués sur les valeurs individuelles : les attentes élevées sont souvent intégrées dans les cours avant même la sortie d'un jeu, et un retard ou un échec peut porter un coup dur à une entreprise. Lors du report de GTA VI l'an dernier, l'action Take-Two Interactive a fortement chuté le jour même, avant de remonter ; elle affiche depuis une hausse de plus de 40% sur trois ans.

- Le cas Ubisoft : l'éditeur français illustre une entreprise sous pression. Plusieurs de ses grands jeux sont sortis en retard ou ont déçu, les nouvelles recettes sont limitées alors que les dépenses restent élevées. Ubisoft a dû se réorganiser (réduction des coûts et des effectifs, interruption de plusieurs projets) et a fait appel à Tencent comme partenaire pour ses plus grandes franchises. L'entreprise est toutefois loin d'être le seul acteur européen.

L'Asie, nouveau moteur de croissance d'un marché mondialisé

La Chine est devenue un acteur central et élève le niveau pour tout le monde. Les joueurs chinois représentent environ un cinquième des dépenses mondiales, mais génèrent une part bien plus importante de la croissance. Leurs dépenses vont majoritairement à des jeux chinois : le marché intérieur est immense et en grande partie autonome. Les studios chinois peuvent désormais rivaliser à l'échelle mondiale, comme l'a montré le succès de "Black Myth: Wukong", et Tencent investit également à l'étranger. Pour les acteurs occidentaux bien établis, cela signifie davantage de concurrence.

Pour Moritz Henkel, "l'Asie façonne une grande partie de l'industrie, mais pas la totalité. Le Japon a offert Mario, Zelda et Pokémon ; la Corée connaît de nouveaux succès mondiaux, à l'instar de "Crimson Desert" (6 millions d'exemplaires en moins de trois mois). Plus de la moitié des joueurs vivent en Asie, tandis que la croissance la plus rapide provient désormais de régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Les Etats-Unis et l'Europe continuent de produire des succès, et les flux financiers circulent dans les deux sens."

Un univers d'investissement restreint, d'où la rareté des ETF dédiés

Le jeu vidéo est l'un des rares segments du divertissement à disposer de son propre ETF. VanEck, avec ESPO lancé en 2019, a été précurseur en Europe, convaincu du potentiel de long terme du secteur.

"Construire un ETF aussi spécialisé est difficile : peu d'entreprises correspondent au thème, et une expertise particulière est nécessaire pour les créer et les gérer. De nombreux studios sont petits ou non cotés, et le jeu vidéo ne représente parfois qu'une petite part des activités de grands groupes comme Microsoft, Sony ou Amazon, qui ne trouvent donc pas leur place dans un fonds exclusivement dédié. L'univers peut aussi se réduire : Electronic Arts, éditeur des Sims, a été retiré de la cote en 2026", souligne Moritz Henkel.