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JetSMART prévoit une croissance plus modérée, les prix élevés du carburant freinant son expansion
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 23:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kylie Madry

JetSMART prévoit une croissance de sa capacité d’environ 14 % cette année, un chiffre inférieur aux prévisions initiales, car les prix élevés du carburant poussent la compagnie aérienne low-cost sud-américaine à se développer avec plus de prudence, a déclaré mardi à Reuters son directeur général, Estuardo Ortiz.

Ortiz, s'exprimant lors d'un entretien en marge d'une conférence de l'Association latino-américaine et caribéenne du transport aérien, a indiqué que la croissance pourrait également être freinée l'année prochaine si le carburant restait cher , même si JetSMART continue d'ajouter des avions à sa flotte et parie qu'il existe encore une marge de progression pour gagner des parts de marché en Amérique du Sud.

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