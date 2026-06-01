JetBlue signale une hausse des coûts de carburant et tire profit de la cessation d'activité de Spirit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport de JetBlue tout au long du texte)

La compagnie aérienne américaine JetBlue

JBLU.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de coûts de carburant pour le deuxième trimestre , alors que le secteur aérien mondial est confronté à la hausse des prix du kérosène dans un contexte de perturbations liées à la fermeture du détroit d'Ormuz.

La compagnie aérienne prévoit désormais que le prix du carburant se situera entre 4,26 et 4 ,36 dollars le gallon au deuxième trimestre, contre une prévision antérieure comprise entre 4 ,13 et 4 ,28 dollars .

Cependant, JetBlue a déclaré qu'elle comptait « récupérer 40 % ou plus de la hausse des coûts de carburant au cours du trimestre », grâce à des performances opérationnelles stables.

La compagnie aérienne a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par siège-mille disponible, les situant désormais entre 9 % et 12 %, contre une fourchette de 7 % à 11 % prévue précédemment.

Elle a également fait état d’une « surperformance » sur les liaisons précédemment exploitées par Spirit Airlines après la cessation d’activité de cette compagnie en difficulté le mois dernier.

« Bien qu'il soit encore tôt dans la courbe des réservations du troisième trimestre, nous sommes encouragés par la perspective que les tendances actuelles se poursuivent », a déclaré JetBlue dans un document réglementaire.