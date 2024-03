Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JetBlue: résiliation de l'accord de fusion avec Spirit information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - JetBlue a annoncé avoir conclu un accord avec Spirit Airlines pour mettre fin à leur accord de fusion annoncé en juillet 2022.



JetBlue et Spirit estime qu'il est peu probable que les conditions de clôture requises, notamment l'obtention des approbations légales et réglementaires nécessaires, soient remplies par la fusion. la date limite de l'accord est le 24 juillet 2024.



' Etant donné les obstacles qui subsistent à la conclusion, nous avons décidé ensemble que les intérêts des deux compagnies aériennes seraient mieux servis en avançant de manière indépendante ' a déclaré Joanna Geraghty, directrice générale de JetBlue.



Aux termes de l'accord, JetBlue versera à Spirit 69 millions de dollars et la résiliation résoudra toutes les questions en suspens liées à la transaction.



' JetBlue dispose d'un plan organique solide et d'avantages concurrentiels uniques, notamment une marque appréciée, une proposition de valeur unique et des zones géographiques à forte valeur ajoutée ', a indiqué Joanna Geraghty. ' Nous avons déjà commencé à faire avancer notre plan visant à rétablir la rentabilité '.





Valeurs associées JETBLUE AIRWAYS NASDAQ +1.62%