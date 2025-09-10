JetBlue renforce son service à Fort Lauderdale avec neuf nouvelles liaisons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires aux paragraphes 3,5, de nouvelles routes d'Allegiant au paragraphe 6)

JetBlue Airways JBLU.O a déclaré mercredi qu'elle étendait ses services à partir de Fort Lauderdale, en Floride, alors que les compagnies aériennes américaines s'empressent d'étendre leurs services sur les marchés clés de la compagnie à bas prix Spirit Airlines, qui a fait faillite. La compagnie new-yorkaise JetBlue propose neuf nouvelles liaisons sans escale au départ du sud de la Floride à travers les États-Unis , l'Amérique latine et les Caraïbes, alors que ses rivales, dont United Airlines UAL.O et Frontier Group ULCC.O , s'empressent également d'encaisser le deuxième dépôt de bilan de Spirit en moins d'un an.

JetBlue a déclaré qu'elle offrirait 113 vols quotidiens pendant les périodes de pointe cet hiver afin de consolider sa position de compagnie aérienne ayant le plus grand nombre de départs de l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood. Ses neuf nouvelles liaisons, qui débuteront en novembre, incluront pour la première fois Cali, en Colombie.

La compagnie a déclaré en juillet qu'elle développerait son service Mint, une option de voyage haut de gamme avec des sièges qui s'allongent à plat, alors que les compagnies aériennes cherchent à capter les dépenses haut de gamme des consommateurs américains. JetBlue a déclaré qu'elle s'attendait à une baisse moins importante de ses revenus d'exploitation au troisième trimestre qu'elle ne l'avait prévu auparavant, citant la forte demande de voyages aériens pendant l'été et le week-end de la fête du travail.

Le transporteur régional Allegiant Air a annoncé mardi le lancement de trois nouvelles liaisons en février, dont une entre Fort Lauderdale et Chattanooga, dans le Tennessee.

United a déclaré ce mois-ci qu'elle allait étendre sa présence sur les marchés de Spirit, notamment Fort Lauderdale, Orlando et Las Vegas, tandis que la compagnie à très bas prix Frontier vise de nouvelles liaisons aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.