JetBlue: reçoit le prix de la meilleure classe économique information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 13:56

(CercleFinance.com) - JetBlue a annoncé hier que The Points Guy (TPG) lui a décerné le prix Editors' Choice Award pour la meilleure classe économique, dans les deux catégories de compagnies aériennes nationales et internationales. C'est la troisième fois que JetBlue remporte ce prix convoité.



' Cette reconnaissance arrive à un moment charnière pour JetBlue, alors que nous continuons à nous développer et à défier les Big Four, en apportant plus de concurrence sur le marché ', a déclaré Joanna Geraghty, présidente et chef des opérations de JetBlue.



The Points Guy (TPG) est une plateforme médiatique de confiance sur le voyage et le style de vie qui se concentre sur l'optimisation des expériences de voyage tout en minimisant les dépenses.



' Nous félicitons les entreprises que nous avons honorées pour avoir continué à offrir aux clients un service face à l'adversité, et pour leur avoir fourni davantage de moyens de faire de leurs rêves de voyage une réalité ', ajoute Brian Kelly, fondateur de The Points Guy.