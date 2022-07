Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JetBlue: prolonge l'offre d'achat de Spirit Airlines information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - JetBlue annonce que sa filiale directe Sundown Acquisition Corp a prolongé la date d'expiration de son OPA pour acheter toutes les actions ordinaires en circulation de Spirit Airlines, pour un prix de 30 dollars par action, jusqu'au 29 juillet 2022.



La compagnie aérienne rappelle que son offre devait auparavant expirer le 30 juin. Au 29 juin à 17h00, 12.904.319 actions Spirit Airlines avaient été valablement déposées et n'avaient pas été retirées de l'offre publique d'achat.





