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JetBlue mise sur une première classe pour redresser ses comptes
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 21:46

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La compagnie américaine lance BlueFirst, une nouvelle cabine premium attendue en décembre sur une trentaine de liaisons, dans l'espoir de renouer avec la rentabilité en 2027. Un pari risqué alors que ses pertes se creusent et que ses obligations liées au programme de fidélité TrueBlue dévissent sur les marchés.

JetBlue Airways a présenté mercredi à New York BlueFirst, sa nouvelle première classe intérieure, pilier de son redressement financier. La compagnie vise un retour à la rentabilité opérationnelle en 2027. Les réservations sont ouvertes sur plus de 30 liaisons, avant un premier vol commercial en décembre.

Les cabines compteront deux sièges de chaque côté de l'allée, plus d'espace pour les jambes, des dossiers inclinables et des écrans individuels. JetBlue cible surtout New York et Boston. Déjà 35% des billets ont été réservés avec des points de fidélité, et la compagnie attend de BlueFirst près de cinq points de revenu par siège supplémentaires.

La situation financière reste fragile : 8,4 milliards de dollars de dettes, et une perte nette au troisième trimestre creusée à 257 millions de dollars, contre 143 millions un an plus tôt. Les dépenses de carburant ont bondi de 61%, compensées à 87% par la hausse des tarifs.

Les inquiétudes se sont accentuées en octobre quand près de 2 milliards de dollars d'obligations adossées au programme TrueBlue sont tombées à environ 47 dollars pour 100 dollars de valeur nominale, contre 80 dollars en début de mois. La direction exclut tout dépôt de bilan.

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