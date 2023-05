Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Jetblue: les réservations pour l'été en forte hausse information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 17:05

(CercleFinance.com) - Selon les dernières données de JetBlue Vacations, les voyageurs sont déjà en train de planifier leurs vacances d'été. Les réservations de forfaits vacances entre juin et août sont en hausse de 66 % par rapport à la même période l'année dernière.



Les recherches de forfaits vacances pour les mois de juin, juillet et août sont en hausse de 32% par rapport à la même période l'année dernière, ce qui indique que les voyageurs prennent de l'avance dans la planification de leurs escapades estivales.



Selon les données de JetBlue Vacations, les destinations balnéaires sont devenues des lieux de vacances populaires cet été pour les vacanciers à forfait. La durée moyenne du séjour est de 6,5 nuits, ce qui est plus long que les années précédentes.



' Nous avons remarqué une tendance croissante dans les réservations de voyages d'été, avec une majorité de nos clients qui optent pour des destinations de plage et de temps chaud, en particulier dans les Caraïbes ', ajoute Andres Barry, président de JetBlue Travel Products.



Les croisières sont également intéressantes pour les vacanciers qui recherchent des forfaits cet été, les réservations pour les forfaits vol+croisière étant de plus en plus nombreuses.