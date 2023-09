JetBlue: lance une liaison entre JFK et Washington information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 16:31

(CercleFinance.com) - JetBlue a lancé sa liaison très demandée entre l'aéroport John F. Kennedy de New York (JFK) et l'aéroport national Ronald Reagan de Washington (DCA).



' Le lancement de la liaison entre New York et Washington par la compagnie aérienne offre une alternative à travers le trajet très fréquenté du nord-est, augmentant la concurrence et le choix pour les voyageurs ' indique le groupe.



Le nouveau service présente l'avantage supplémentaire d'offrir des options de correspondance à JFK entre Washington et de nombreuses autres destinations, notamment Amsterdam et Paris, ainsi que des vols assurés par des dizaines de compagnies aériennes partenaires de JetBlue dans le monde.