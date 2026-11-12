JetBlue lance sa nouvelle première classe sur les vols intérieurs, un élément clé pour son retour à la rentabilité prévu en 2027

JetBlue Airways JBLU.O a présenté mercredi son nouveau produit de première classe sur les vols intérieurs, BlueFirst, marquant ainsi le coup d’envoi de ce que la compagnie aérienne a décrit comme sa plus grande initiative en vue de son retour à la rentabilité d’ici 2027.

La compagnie cherche à rassurer ses investisseurs et ses employés quant à sa santé financière , à un moment où les prix élevés du kérosène, la vente massive de ses obligations et les inquiétudes croissantes concernant sa restructuration jettent une ombre sur son redressement.

Avec des places déjà en vente sur plus de 30 liaisons et le vol inaugural de BlueFirst prévu en décembre, la compagnie a déclaré que proposer un produit en première classe à un prix abordable lui donnerait un avantage alors que les tarifs sur les vols intérieurs grimpent en raison de la hausse des prix du kérosène.

“Nous sommes vraiment ravis des premières réservations”, a déclaré mercredi Marty St. George, président de JetBlue, devant l’auditoire de la conférence Skift Commerce. “Il est très clair pour nous que les clients veulent des produits haut de gamme.”

Les compagnies low-cost de l’ensemble du secteur suivent une stratégie similaire, en renforçant leur offre de produits haut de gamme afin de capter les dépenses des voyageurs prêts à payer plus cher pour bénéficier d’avantages et d’un espace supplémentaire pour les jambes.

Mardi, Frontier ULCC.O a ouvert les réservations pour son nouveau produit “First Class”. Allegiant ALGT.O a annoncé son intention de déployer “Allegiant First” sur certains appareils en 2027.

St. George a précisé que la compagnie commercialisait les sièges “BlueFirst” depuis environ 20 jours et qu’une grande partie des réservations provenait des membres de son programme de fidélité.

BlueFirst est un moteur clé du plan “JetForward” de la compagnie, qui vise à atteindre la rentabilité opérationnelle en 2027 et à progresser vers un flux de trésorerie disponible positif et un bénéfice par action d’au moins 1 dollar en 2028.

La compagnie aérienne new-yorkaise s'attend à ce que BlueFirst contribue à une amélioration de près de 5 points du chiffre d'affaires par siège, indicateur de son pouvoir de fixation des prix, car ce produit devrait attirer les voyageurs sur les marchés où la demande en classe premium est forte, notamment à Boston et à New York.

JetBlue prévoit d’équiper ses Airbus AIR.PA A320 et A220 avec le système BlueFirst, et s’attend à ce que ces travaux de modernisation soient achevés d’ici 2028, a déclaré un dirigeant de la compagnie.

La compagnie aérienne, qui affiche environ 8,4 milliards de dollars de dette et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail, n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019 et a annoncé que sa perte nette au troisième trimestre s’était creusée, passant de 143 millions de dollars un an plus tôt à 257 millions de dollars, principalement en raison de la flambée des coûts du carburant.