JetBlue lance BlueFirst, la clé de son objectif de retour à la rentabilité

JetBlue Airways JBLU.O a présenté mercredi son nouveau produit de première classe sur les vols intérieurs, BlueFirst, à l’aéroport international John F. Kennedy. Cet événement marque le coup d’envoi de ce que la compagnie aérienne a qualifié de plus grande initiative visant à renouer avec la rentabilité d’ici 2027, quelques semaines après avoir cherché à rassurer ses investisseurs et ses employés sur sa santé financière à la suite d’une vague de ventes massives de ses obligations.

Avec des places déjà en vente sur plus de 30 liaisons et le vol inaugural de BlueFirst prévu en décembre, la compagnie aérienne a déclaré que proposer un produit en première classe à un prix abordable lui donnerait un avantage alors que les tarifs sur les vols intérieurs grimpent en raison de la guerre en Iran.

Les compagnies low-cost de l’ensemble du secteur suivent une stratégie similaire, en renforçant leur offre de produits haut de gamme pour capter les dépenses des voyageurs désireux de payer plus pour bénéficier d’avantages et d’un espace supplémentaire pour les jambes. Mardi, Frontier ULCC.O a ouvert les réservations pour son nouveau produit First Class. Allegiant ALGT.O a annoncé son intention de déployer Allegiant First sur certains appareils en 2027.

JetBlue a déclaré en octobre que les premières réactions à BlueFirst suggèrent que la compagnie exploite une demande jusqu’alors non satisfaite pour un produit de première classe sur les vols intérieurs au sein de sa clientèle existante. Environ 35 % des réservations ont été effectuées via des échanges de points de fidélité, tandis que les membres du programme de fidélité Mosaic représentent près d’un quart des sièges réservés, a indiqué la compagnie aérienne lors de la présentation de ses résultats financiers en octobre.

BlueFirst est un moteur clé du plan JetForward de la compagnie, qui vise à atteindre la rentabilité opérationnelle en 2027 et à progresser vers un flux de trésorerie disponible positif et un bénéfice par action d’au moins 1 dollar en 2028.

La compagnie aérienne basée à New York prévoit que BlueFirst contribuera à une amélioration de près de 5 points du chiffre d’affaires par siège, indicateur de son pouvoir de fixation des prix, car ce produit devrait attirer des voyageurs sur des marchés où la demande en classe premium est forte, notamment à Boston et à New York.

La classe première propose une configuration de sièges 2 par 2 offrant davantage d’espace pour les jambes et une inclinaison accrue, ainsi que des écrans intégrés aux dossiers permettant aux clients de commander des repas et des boissons. Sur les vols de plus de 900 miles environ, les clients se verront servir un repas et des en-cas haut de gamme.

JetBlue, qui affiche environ 8,4 milliards de dollars de dettes et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail, n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019 et a indiqué que sa perte nette au troisième trimestre s’était creusée, passant de 143 millions de dollars un an plus tôt à 257 millions de dollars, principalement en raison de la flambée des coûts du carburant.

La directrice générale, Joanna Geraghty, a déclaré à Reuters en octobre que JetBlue n’envisageait pas de se placer sous la protection de la loi sur les faillites et n’était pas en contact avec ses créanciers. Selon les médias, un groupe de créanciers a engagé les conseillers en restructuration PJT Partners et Akin Gump, ce qui soulève des questions quant à la capacité de la compagnie aérienne à financer son redressement sans devoir renégocier sa dette.

Les obligations de la société, d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars et adossées à son programme de fidélité TrueBlue, se négociaient à environ 47 dollars pour chaque tranche de 100 dollars de dette le 26 octobre, contre environ 80 dollars au début du mois, selon les données de LSEG.

Ses dépenses en carburant ont bondi de 61 % au troisième trimestre, mais la compagnie a déclaré avoir pu récupérer 87 % de cette hausse grâce à des tarifs plus élevés et n’avoir constaté aucune baisse significative du nombre de passagers.