JetBlue: Kevin Mathison nommé vice-président information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - JetBlue a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin Mathison comme vice-président de la planification d'entreprise de la compagnie aérienne.



Dans ce rôle, il soutiendra les efforts de la compagnie aérienne pour fournir une opération efficace et fiable pour ses clients et ses membres d'équipage. Kévin Mathison rendra compte à Dave Clark, responsable des revenus et de la planification de JetBlue.



'Kevin a une connaissance approfondie du secteur de l'aviation et des stratégies nécessaires pour gérer avec succès une compagnie aérienne efficace', a déclaré Dave Clark.



La carrière de Kévin Mathison avant JetBlue comprend deux décennies chez Delta, d'abord en tant que pilote de ligne avant d'occuper plusieurs rôles de direction dans la performance et la planification opérationnelle.



'Je suis honoré de rejoindre l'équipe et de contribuer à faire en sorte que le réseau de la compagnie aérienne soit exécutable, efficace et résilient alors que nous poursuivons notre croissance', ajoute Kévin Mathison.