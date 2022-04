Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JetBlue: enregistre une perte de -0,80 $ par action information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 14:25

(CercleFinance.com) - Jetblue vient de publier ses résultats du premier trimestre 2022. La perte ajustée par action est de 0,80 $ au premier trimestre 2022 contre un bénéfice dilué par action ajusté de 0,16 $ au premier trimestre 2019.



La perte avant impôts est de 398 millions de dollars au premier trimestre de 2022, contre un bénéfice avant impôts de 58 millions de dollars au premier trimestre de 2019.



Le chiffre d'affaires a baissé de 7,2% sur trois ans ' alors que nous prévoyions une baisse de 6% à 9% sur trois ans. Ce résultat est supérieur d'environ 6 points de pourcentage au point médian de notre prévision initiale d'une baisse de 11 % à 16 % sur trois ans', indique Robin Hayes, directeur général de JetBlue.



'Nos résultats du premier trimestre ont été caractérisés par une très forte accélération de la demande, avec un chiffre d'affaires supérieur de plus de six points à nos prévisions initiales de janvier. Nous avons enregistré une croissance positive du chiffre d'affaires en glissement annuel et nous avons terminé le trimestre avec un formidable élan en termes de chiffre d'affaires', ajoute Robin Hayes.



Au 31 mars 2022, le ratio ajusté dette/capital de JetBlue était de 54 %.



JetBlue a terminé le premier trimestre de 2022 avec environ 2,9 milliards de dollars de trésorerie non affectée, d'équivalents de trésorerie, d'investissements à court terme et de titres négociables à long terme, soit 36 % des revenus de 2019.



JetBlue a remboursé environ 83 millions de dollars de dettes et d'obligations de location-financement régulièrement prévues au cours du premier trimestre de 2022.