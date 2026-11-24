JetBlue en hausse après que BMO a relevé sa recommandation à « surperformer »

** L'action JetBlue Airways JBLU.O a progressé d'environ 5 % à 3 ,8 dollars en début de séance, après que BMO a relevé sa recommandation de « market perform » à « outperform »

** La société de courtage explique que cette révision à la hausse repose sur « une plus grande conviction quant au plan de financement destiné à soutenir la maturation continue des initiatives de croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration des bénéfices »

** Il considère que les gains de parts de marché à Fort Lauderdale et le futur produit de première classe sur les vols intérieurs, "BlueFirst" , constituent les principaux moteurs de la croissance future des bénéfices et de la rentabilité

** Elle relève son objectif de cours de 3,75 $ à 5,5 $, soit un potentiel de hausse de 51,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Ajoute que les recettes issues du financement d’avions et du partenariat dans le domaine des cartes de crédit pourraient répondre aux besoins de liquidités après qu’une forte vague de ventes de ses obligations a suscité des inquiétudes quant à sa situation financière

** JBLU est également confrontée à une hausse des coûts du carburant

** Sur 17 maisons de courtage, 2 attribuent à JBLU la recommandation "acheter", 10 "conserver" et 5 "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 4 $ — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de près de 21 % depuis le début de l’année