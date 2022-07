Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JetBlue: approuve un accord de fusion avec Spirit Airlines information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 15:19









(CercleFinance.com) - JetBlue Airways Corporation et Spirit Airlines ont annoncé aujourd'hui que leurs conseils d'administration ont approuvé un accord de fusion définitif.



JetBlue acquerra Spirit pour 33,50 $ par action en espèces, y compris un paiement anticipé de 2. 50 $ par action en espèces, payable à l'approbation de la transaction par les actionnaires de Spirit.



'Nous sommes impatients d'accueillir les membres exceptionnels de l'équipe de Spirit au sein de JetBlue et de créer le cinquième plus grand transporteur des États-Unis.' a déclaré Robin Hayes, directeur général de JetBlue.





