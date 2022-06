JetBlue Airways a relevé son offre sur Spirit Airlines

(AOF) - JetBlue Airways a relevé son offre pour Spirit Airlines et a exhorté le conseil d'administration à négocier avec lui. La nouvelle offre de JetBlue comprend une indemnité de rupture inversée de 350 millions de dollars payable à Spirit si l'opération échoue pour des raisons antitrust, contre une offre antérieure de 150 millions de dollars. L'offre atteint ainsi 31,50 dollars par action, contre 30 dollars par action auparavant. L'offre à 30 dollars valorisait la cible 3,3 milliards de dollars.

"La combinaison de JetBlue et de Spirit créerait un véritable concurrent national offrant des tarifs bas et une excellente expérience à davantage de clients, davantage d'opportunités et d'emplois bien rémunérés pour les membres d'équipage, et davantage de valeur pour les actionnaires", a déclaré JetBlue dans une lettre adressée au conseil d'administration de Spirit.

Spirit a repoussé la semaine dernière l'offre précédente de Jetblue, préférant s'allier avec Frontier, (un deal à 2,9 milliards de dollars).

La semaine dernière, Frontier a déclaré qu'elle paierait à Spirit une indemnité de rupture de 250 millions de dollars si les régulateurs bloquent leur accord. Les actions de Spirit ont bondi de 7,3 % avant le marché à la suite de la nouvelle, tandis que JetBlue a baissé de 0,8 %.

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.