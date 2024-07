Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Jet2: le titre monte,UBS reste à l'achat après les résultats information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% à la Bourse de Londres après l'annonce de ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2024.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 1670 pence une cible qui implique 30% de potentiel de hausse pour la valeur.



'L'année complète 2024 est en ligne, mais les messages sont un peu plus mitigés concernant les réservations pour l'été' indique le bureau d'analyses.



'Lors de la réunion des analystes, les commentaires sur l'augmentation des prix sont rassurants mais ne suffisent pas à compenser l'inflation des coûts de 6 à 7 %' estime UBS dans sa note du jour.





Valeurs associées DART GROUP 423,45 GBX LSE -42,51% JET2 1 399,00 GBX LSE +3,63%