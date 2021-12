Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeronimo Martins : soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Jeronimo Martins avance de 2% à Lisbonne, aidée par UBS qui relève sa recommandation sur l'action du groupe portugais de distribution alimentaire de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours porté de 12 à 20 euros. 'Jeronimo Martins fait clairement figure de bénéficiaire de l'inflation plus élevée', souligne dans le résumé de sa note de recherche le broker, qui relève ses estimations de BPA pour la période 2021-23 de 23-28% pour le groupe.

Valeurs associées JERONIMO MARTINS Euronext Lisbonne +2.12%