Jeronimo Martins : s'envole, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Les actions du détaillant portugais Jeronimo Martins sont en hausse de plus de 3% alors que le bureau d'analyses américain Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre. L'action surperforme largement l'indice PSI de Lisbonne qui est en hausse de 0,5%. Jefferies a déclaré dans une note qu'il avait relevé sa recommandation sur les actions de 'conserver' à 'Achat' pour tenir compte du succès de l'entreprise en Colombie. Jefferies a également relevé son objectif de cours de 13 euros à 19,40 euros.

Valeurs associées JERONIMO MARTINS Euronext Lisbonne +2.59%