Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeronimo Martins : les ventes 2020 progressent de 6,7% Cercle Finance • 28/01/2021 à 12:29









(CercleFinance.com) - Le groupe portugais Jeronimo Martins a enregistré une hausse de 6,7 % de ses ventes prévisionnelles en 2020, stimulée une fois de plus par la performance de son unité polonaise et conforme au consensus du marché. Jeronimo, le deuxième détaillant portugais et le plus grand détaillant alimentaire en Pologne grâce à sa chaîne Biedronka, a déclaré que le total des ventes est passé de 18,6 milliards d'euros en 2019 à 19,3 milliards d'euros l'année dernière. Les ventes à données comparables ont augmenté de 3,5 %, selon le groupe, en grande partie grâce aux performances de la chaîne polonaise Biedronka (+6,7 %) et de la chaîne colombienne Ara (+8,9 %). 'La marque alimentaire Biedronka a continué à être le moteur de la croissance', ont déclaré les analystes d'AlphaValue. 'Sans surprise, la marque a renforcé sa position de leader en gagnant des parts de marché', a ajouté la maison de recherche basée à Paris. Rien qu'au quatrième trimestre, Jeronimo a vu son chiffre d'affaires total passer à environ 5,1 milliards d'euros, contre environ 5 milliards d'euros l'année précédente, soit une hausse de 2,4 % à périmètre constant.

Valeurs associées JERONIMO MARTINS Euronext Lisbonne +1.01%