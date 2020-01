Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jeronimo Martins : en hausse, tiré par son CA 2019 Cercle Finance • 15/01/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le détaillant portugais Jeronimo Martins publie ce mercredi une hausse de +7,5% de son chiffre d'affaires l'an dernier, tirée une nouvelle fois par son unité polonaise Biedronka. Jeronimo Martins a ainsi déclaré dans un communiqué que ses ventes préliminaires avaient atteint 18,6 milliards d'euros en 2019, en hausse de 8,4% à taux de change constants. À elle seule, les ventes de Biedronka ont augmenté de 8,8% à 12,6 milliards d'euros à taux de change constants, tandis que ses ventes à données comparables ont augmenté de 5,8%. En Bourse, les investisseurs ont applaudi ces chiffres, le titre s'affichant en hausse de près de 6% sur Euronext Lisbonne.

Valeurs associées JERONIMO MARTINS Euronext Lisbonne +4.64%