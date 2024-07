Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Jeronimo Martins: dopé par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Jeronimo Martins bondit de plus de 4% à Lisbonne, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS directement de 'vente' à 'achat' sur le titre du distributeur alimentaire, avec un objectif de cours porté de 18,5 à 23 euros.



'Il est temps d'être audacieux', juge le broker qui met en avant 'le potentiel de redressement des marges attendu à moyen terme et le profil risque/rendement attractif' du groupe portugais (qui détient aussi l'enseigne Biedronka en Pologne).





Valeurs associées JERONIMO MARTINS 19,54 EUR Euronext Lisbonne +3,99%